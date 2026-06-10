Mauro Icardi e “La China” Suárez hanno trascorso un periodo di vacanza alle Maldive dopo aver visitato il Giappone. Il calciatore del Galatasaray ha condiviso sul suo account Instagram le immagini di un album fotografico a tratti divertente e molto intimo. “Maldive 26’”, ha scritto Icardi nel suo post, corredato da un'emoji di un cuore e di una palma. Sole, mare cristallino e passione: nelle foto della coppia c'è tutto questo e non solo. Ai follower non è sfuggito uno scatto da censura dell'attrice argentina: CONTINUA A LEGGERE.