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fcinter1908 social Bucchioni: “Iscrizione Milan al campionato? Non una cosa da poco. Ora Cardinale deve…”

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Bucchioni: “Iscrizione Milan al campionato? Non una cosa da poco. Ora Cardinale deve…”

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Il pensiero del giornalista sul caos in casa Milan
Redazione1908

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Continua a tenere banco la questione societaria del Milan. Al momento regnano caos e confusione sia per quanto riguarda la direzione tecnica che per la ricerca di chi si siederà in panchina nella prossima stagione. Gli addetti ai lavori sono concordi sul fatto che i rossoneri debbano evitare errori nella riorganizzazione. A questo proposito Enzo Bucchioni ha parlato di una condizione necessaria affinché il Milan si risollevi: CONTINUA A LEGGERE.

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