Continua a tenere banco la questione societaria del Milan. Al momento regnano caos e confusione sia per quanto riguarda la direzione tecnica che per la ricerca di chi si siederà in panchina nella prossima stagione. Gli addetti ai lavori sono concordi sul fatto che i rossoneri debbano evitare errori nella riorganizzazione. A questo proposito Enzo Bucchioni ha parlato di una condizione necessaria affinché il Milan si risollevi: CONTINUA A LEGGERE.