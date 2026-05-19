Fabrizio Corona ha dedicato l'ultima puntata di Falsissimo al Napoli. Secondo quanto rivelato dalle fonti dell'ex paparazzo Castel Volturno sarebbe una vera e propria polveriera. Corona parla di uno spogliatoio coalizzato contro Antonio Conte e stanco dei suoi metodi. Un giocatore sarebbe arrivato al punto di offrire del denaro a Corona per "sputtanare" l'ex tecnico di Juventus e Inter. L'ex paparazzo fa nomi e cognomi, non lesinando i dettagli: CONTINUA A LEGGERE.