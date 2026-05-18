Occhiali della velocità: Thuram condivide il post col figlio di Darmian

Ancora oggi festeggia sui social con post che coinvolgono i compagni. Come la storia postata dalla moglie di Darmian e ripresa dal terzino destro che ha scritto: "Il vero Tikus". Il figlio della coppia indossa gli occhiali della velocità di Thuram. All'indomani dalla vittoria dello Scudetto, il 4 maggio, il calciatore nerazzurro aveva chiamato in diretta Calhanoglu. Al turco aveva chiesto: "Come si fa a calciare le punizioni come te?". "Quello o ce l'hai o non ce l'hai", aveva risposto il centrocampista che poi aveva aggiunto: "Per esempio io non ho la tua velocità"... "Facile - aveva risposto Thuram, tu ti metti questi occhiali da sole e vai velocissimo". Quegli occhiali da soli blu, giganti, sono diventati un tema della Festa Scudetto.