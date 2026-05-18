FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Occhiali della velocità: Thuram condivide il post col figlio di Darmian

social

Occhiali della velocità: Thuram condivide il post col figlio di Darmian

Occhiali della velocità: Thuram condivide il post col figlio di Darmian - immagine 1
Il francese, tra i protagonisti assoluti del finale della stagione e della festa nerazzurra, continua a condividere con i tifosi la sua felicità per la vittoria del double
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Con la festa Scudetto per le strade di Milano si è chiuso un anno che è stato davvero bellissimo per Thuram. Fatto di momenti importanti, serate storte, periodi di critiche accese perché non era al massimo della forma, poi quel ritrovarsi che è stato fondamentale. Una svolta per lui e per l'Inter.

Occhiali della velocità: Thuram condivide il post col figlio di Darmian- immagine 2
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il francese è stato essenziale per l'Inter nel momento dell'accelerata finale, quando c'era da conquistare lo Scudetto e pure la Coppa Italia, due trofei per i quali aveva lottato nella stagione precedente ma che erano sfumati proprio come la Champions persa a Monaco. Quella dell'Inter è stata una riscossa arrivata alla fine di un cammino cominciato in salita, come una montagna da scalare. Poi è arrivata la festa. Thuram l'ha guidata e se l'è vissuta tutta.

LEGGI ANCHE

Occhiali della velocità: Thuram condivide il post col figlio di Darmian- immagine 3

Ancora oggi festeggia sui social con post che coinvolgono i compagni. Come la storia postata dalla moglie di Darmian e ripresa dal terzino destro che ha scritto: "Il vero Tikus". Il figlio della coppia indossa gli occhiali della velocità di Thuram. All'indomani dalla vittoria dello Scudetto, il 4 maggio, il calciatore nerazzurro aveva chiamato in diretta Calhanoglu. Al turco aveva chiesto: "Come si fa a calciare le punizioni come te?". "Quello o ce l'hai o non ce l'hai", aveva risposto il centrocampista che poi aveva aggiunto: "Per esempio io non ho la tua velocità"... "Facile - aveva risposto Thuram, tu ti metti questi occhiali da sole e vai velocissimo". Quegli occhiali da soli blu, giganti, sono diventati un tema della Festa Scudetto.

E pure il figlio di Darmian si è adeguato indossando occhiali a specchio. La moglie di Matteo ha pubblicato tutto sui social: "Il vero Tikus", Marcus ha condiviso. Come tante battaglie vissute e questa felicità che per un po' resterà addosso.

Leggi anche
Fissata la data di Bologna-Inter. L’ironia di Biasin: “Storicamente…”
Cacciari: “Con l’Inter vittoria casuale, poi il crollo. I rossoneri fanno talmente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA