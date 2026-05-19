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fcinter1908 social Pistocchi replica a Mauro e difende un giocatore dell’Inter: “Talmente scarso che…”
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Pistocchi replica a Mauro e difende un giocatore dell’Inter: “Talmente scarso che…”
Il confronto con i tifosi sui social
Dopo la prestazione pazzesca di Manuel Akanji in finale di Coppa Italia contro la Lazio, Massimo Mauro aveva elogiato il difensore negli studi di Mediaset con una frecciata ironica a Pep Guardiola: "Akanji? Pazzesco, il Manchester City lo ha venduto perché sa difendere (ironico, ndr). Tanto Pep Guardiola non ci sente qui". Su questo tema (e in risposta a Mauro) si è espresso recentemente Maurizio Pistocchi con una considerazione in risposta ad un tifoso: CONTINUA A LEGGERE.
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