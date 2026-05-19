Dopo la prestazione pazzesca di Manuel Akanji in finale di Coppa Italia contro la Lazio, Massimo Mauro aveva elogiato il difensore negli studi di Mediaset con una frecciata ironica a Pep Guardiola: "Akanji? Pazzesco, il Manchester City lo ha venduto perché sa difendere (ironico, ndr). Tanto Pep Guardiola non ci sente qui". Su questo tema (e in risposta a Mauro) si è espresso recentemente Maurizio Pistocchi con una considerazione in risposta ad un tifoso: CONTINUA A LEGGERE.