Michele Criscitiello ha lanciato un messaggio molto duro all'indirizzo del calcio italiano. Il direttore di Sportitalia se l'è presa in maniera specifica con il Napoli e con un "fallimento clamoroso", riscontrato nella sua gestione. Il commento è un messaggio estendibile anche ad altri club e ad altre società, che come il Napoli continuano a commettere un grosso errore: ecco quale... CONTINUA A LEGGERE.