Prestazione da applausi per Petar Sucic, protagonista assoluto nella sfida tra Croazia e Repubblica Ceca terminata 0-0

Prestazione da applausi per Petar Sucic, protagonista assoluto nella sfida tra Croazia e Repubblica Ceca terminata 0-0. Il centrocampista classe 2004 ha messo in mostra tutto il suo repertorio, con dati superiori a ogni compagno e avversario.

I numeri raccontano la partita del centrocampista dell'Inter:

3 occasioni create, più di chiunque altro in campo;

96% di precisione nei passaggi, miglior dato del match;

100% di lanci lunghi riusciti;

5 passaggi chiave nell’ultimo terzo di campo;

7 duelli a terra vinti su 12, 2 su 4 nei duelli aerei;

6 contrasti riusciti e 3 palloni recuperati.

Un mix di tecnica, intensità e personalità che lo hanno reso il vero motore della mediana croata. Sucic si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluto. In Nazionale è già pilastro (praticamente non viene sostituito mai) e nell'Inter sta diventando un titolare a tutti gli effetti.

Petar Sucic, nonostante la giovanissima età (parliamo sempre di un classe 2003), è molto più di una promessa. È già un giocatore fatto e finito, pronto per diventare un pilastro anche nell'Inter di Cristian Chivu.