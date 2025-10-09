L'Ananas sulla Pizza? I canali social della Champions League hanno fatto questa clamorosa domanda la cui risposta fa tremare i pizzaioli italiani e i buongustai di tutto il mondo ai giocatori dell'Inter. E tutti hanno risposto no. Barella è stato categorico: "Assolutamente no". "Mai", ha risposto il saggio Mikhitaryan, "No, no, no", ha spiegato giustamente Frattesi e persino Thuram si è stranito per la domanda e ha risposto: "No". Figuriamoci cosa potevano dire Bastoni, Dimarco e Darmian, un no che più secco non si può. Pure Calhanoglu e de Vrij hanno optato per la risposta negativa.
Sulla pagina Instagram dell'UEFA Champions League la domanda posta agli interisti tutti concordi nel dire no
Ma tra i giocatori nerazzurri uno ha detto sì, facendosi pure delle grasse risate, Dumfries. L'olandese ha risposto sì all'ananas sulla pizza. Sommer era sconvolto: "Ha detto sì? O mio Dio...", eh già.
I tifosi interisti non ci possono pensare: "Hai perso mille punti, caro Denzel"; "Denzel ti vogliamo bene ma questo è un duro colpo" e addirittura c'è chi ha commentato con un "Chivu ha immediatamente reintrodotto le bestemmie". "Ti amiamo lo stesso", scrive qualcun altro. Okei. Ma la pizza all'ananas è imperdonabile.
