L'Ananas sulla Pizza? I canali social della Champions League hanno fatto questa clamorosa domanda la cui risposta fa tremare i pizzaioli italiani e i buongustai di tutto il mondo ai giocatori dell'Inter. E tutti hanno risposto no. Barella è stato categorico: "Assolutamente no". "Mai", ha risposto il saggio Mikhitaryan, "No, no, no", ha spiegato giustamente Frattesi e persino Thuram si è stranito per la domanda e ha risposto: "No". Figuriamoci cosa potevano dire Bastoni, Dimarco e Darmian, un no che più secco non si può. Pure Calhanoglu e de Vrij hanno optato per la risposta negativa.