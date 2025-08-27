FC Inter 1908
Il giornalista commenta il debutto positivo dell'Inter che a San Siro ha battuto con un netto 5-0 il Torino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Prestazione super da parte dell'Inter che alla sua prima in campionato batte nettamente il Torino per 5-0. Segnali molto positivi per Chivu che ritrova la Thu-La e un giocatore su cui scommettere, Petar Sucic.

Su X il giornalista Riccardo Cucchi commenta l'ottima prestazione dei nerazzurri: "Al di là della disastrosa prestazione del Torino, l'impressione è che l'Inter riparta da ciò che di buono già c'era, con l' aggiunta di alternative in attacco e di maggiore attenzione alla fase difensiva", conclude il giornalista.

