Ha fatto discutere la protesta della Curva Nord in occasione di Inter-Torino (e che andrà avanti a oltranza) dopo i provvedimenti del club in merito al rinnovo degli abbonamenti.
La Russa: “Curva Nord? Sono dispiaciuto. Si estirpino le male piante ma senza…”
Ne ha parlato anche Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto tifoso nerazzurro, che sul proprio profilo X ha scritto:
"Mi è dispiaciuto l'annuncio della Nord di disertare il tifo per protesta. Le partite senza l'incitamento dei ragazzi (quelli buoni) della curva rischiano di essere penalizzanti e meno divertenti. Bisogna sì estirpare le male piante, ma senza trasformare le curve in un deserto. Ci vogliono equilibrio ma anche capacità di scelte coraggiose non solo penalizzanti. Forza Inter. Sempre!".
