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fcinter1908 social Biasin: “Curtis Jones, ecco cosa ha fatto sapere l’Inter al Liverpool e la risposta”

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Biasin: “Curtis Jones, ecco cosa ha fatto sapere l’Inter al Liverpool e la risposta”

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Il nome di Curtis Jones resta sul tavolo dell’Inter, ma la trattativa con il Liverpool non si presenta semplice. Gli aggiornamenti di Biasin
Redazione1908

Il nome di Curtis Jones resta sul tavolo dell’Inter, ma la trattativa con il Liverpool non si presenta semplice. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin, il club nerazzurro ha fatto pervenire al Liverpool la sua posizione. Ecco la situazione in merito al centrocampista inglese: CONTINUA A LEGGERE

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