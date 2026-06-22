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fcinter1908 social Franco Vanni: “Palestra nel Cagliari contro l’Inter ha fatto una cosa che mi ha distrutto”
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Franco Vanni: “Palestra nel Cagliari contro l’Inter ha fatto una cosa che mi ha distrutto”
Il giornalista di Repubblica nel podcast Out of
Franco Vanni ha parlato ai microfoni del podcast Out of Podcast di alcuni aspetti del nostro calcio. Di come, per esempio, paghi sempre il tifoso: "L’ultima cosa rimasta gratis nel calcio è andare a vedere il pullman della squadra. Per tutto il resto, c’è un listino prezzi che continua a salire. Tv, biglietti, maglie ufficiali, abbonamenti: il tifoso è l’unico motore economico che non può smettere di pagare, perché è ostaggio della propria passione. Eppure, all’interno del sistema, conta sempre meno". Ma ci sono ancora momenti e gesti in grado di emozionarci in maniera improvvisa. Come è successo anche a Franco Vanni di recente: CONTINUA A LEGGERE.
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