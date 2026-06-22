Franco Vanni ha parlato ai microfoni del podcast Out of Podcast di alcuni aspetti del nostro calcio. Di come, per esempio, paghi sempre il tifoso: "L’ultima cosa rimasta gratis nel calcio è andare a vedere il pullman della squadra. Per tutto il resto, c’è un listino prezzi che continua a salire. Tv, biglietti, maglie ufficiali, abbonamenti: il tifoso è l’unico motore economico che non può smettere di pagare, perché è ostaggio della propria passione. Eppure, all’interno del sistema, conta sempre meno". Ma ci sono ancora momenti e gesti in grado di emozionarci in maniera improvvisa. Come è successo anche a Franco Vanni di recente: CONTINUA A LEGGERE.