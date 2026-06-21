Ebenezer Akinsanmiro non vestirà la maglia del Pisa nella prossima stagione. È saltato il riscatto del club toscano

Ebenezer Akinsanmiro non vestirà la maglia del Pisa nella prossima stagione. È saltato il riscatto del club toscano, retrocesso in Serie B, fissato a 7,5 milioni di euro per il centrocampista nigeriano classe 2004.

Come appurato da Fcinter1908, non si è trattato di una retromarcia del club toscano. Il riscatto, che il Pisa aveva comunicato ufficialmente, non è stato avallato dalla Lega Serie A.