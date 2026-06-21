Ebenezer Akinsanmiro non vestirà la maglia del Pisa nella prossima stagione. È saltato il riscatto del club toscano, retrocesso in Serie B, fissato a 7,5 milioni di euro per il centrocampista nigeriano classe 2004.
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Avvocato La Francesca: “Riscatto Akinsanmiro, ecco il probabile motivo della bocciatura Lega”
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Come appurato da Fcinter1908, non si è trattato di una retromarcia del club toscano. Il riscatto, che il Pisa aveva comunicato ufficialmente, non è stato avallato dalla Lega Serie A.
L'avvocato La Francesca spiega il probabile motivo dello stop: "Il mancato trasferimento di Akinsanmiro al Pisa potrebbe trovare spiegazione in una criticità emersa nella Camera di Compensazione, il sistema attraverso il quale la Lega verifica la regolarità economica delle operazioni tra club. In particolare, la Lega potrebbe aver ritenuto insufficienti le garanzie fornite oppure non immediatamente compensabili i crediti indicati a copertura dell’operazione. In tal caso, non sarebbe stato possibile rilasciare il visto di esecutività, ossia il via libera necessario affinché il trasferimento diventasse effettivo"
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