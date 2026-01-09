Domenica, a San Siro, arriva il Napoli di Antonio Conte. E non è una partita come le altre per l'Inter, a maggior ragione dopo quanto successo nella gara di andata, con il rigore concesso al Napoli e la 'rissa' del secondo tempo che ha visto coinvolti anche Conte e Lautaro.
Curva Nord: “L’Inter ha bisogno di noi. E per questo contro il Napoli chiediamo di…”
La Curva Nord, per l'occasione, ha chiamato a raccolta il pubblico interista, con questo messaggio sui propri account social:
"Scende in campo il dodicesimo uomo. In vista della sfida di domenica contro il Napoli, invitiamo tutti i tifosi interisti presenti al Meazza (in curva e in ogni altro settore) a colorare lo stadio di nerazzurro.
Portate con voi almeno un vessillo: che sia una sciarpa, una bandiera o uno stendardo. Ognuno faccia la sua parte, esponendolo con orgoglio all'ingresso delle squadre in campo. L'inter ha bisogno di noi!"
