Domenica, a San Siro, arriva il Napoli di Antonio Conte. E non è una partita come le altre per l'Inter, a maggior ragione dopo quanto successo nella gara di andata, con il rigore concesso al Napoli e la 'rissa' del secondo tempo che ha visto coinvolti anche Conte e Lautaro.