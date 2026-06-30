Darmian: “Inter, sei casa. Quando indossi una maglia col cuore il tempo…”

Il messaggio del giocatore italiano che lascia il club nerazzurro alla scadenza naturale del suo contratto

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 12:17)

L'Inter ha annunciato l'addio di Acerbi, Stephan de Vrij e Matteo Darmian. I tre giocatori nerazzurri erano in scadenza di contratto e lasceranno il club milanese dopo anni di momenti unici, brutti a volte, bellissimi altrettanto, condivisi con il popolo interista.

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L'italiano ha scritto un post sui social dopo l'annuncio ufficiale del club nerazzurro. Una specie di lettera di commiato che ripercorre gli ultimi sei anni della sua vita: "Dopo sei anni vissuti intensamente, trovare le parole giuste non è semplice. Sei anni volati in un attimo, perché quando indossi una maglia con il cuore il tempo non si conta in stagioni, ma in emozioni, sacrifici, vittorie, cadute e persone che diventano famiglia e parte di ciò che sei".

"Con il cuore pieno di orgoglio e gratitudine per questi colori, ringrazio la Società, lo staff, i compagni e tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso straordinario. Un grazie va anche a voi tifosi, che mi avete sempre sostenuto e fatto sentire uno di voi. Il vostro affetto è stato un privilegio e lo porterò sempre con me. Le strade si dividono, ma ci sono legami che non finiranno mai, perché ci sono squadre che smettono di essere solo una maglia e diventano casa. Grazie di tutto!", ha concluso Matteo Darmian nel suo post pubblicato su Instagram.