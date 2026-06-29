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fcinter1908 social Ravezzani risponde ad un tifoso: “Obiezione su Ramos e non su Palestra? Consideravo…”
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Ravezzani risponde ad un tifoso: “Obiezione su Ramos e non su Palestra? Consideravo…”
Il commento del direttore di TL
Tra i temi più caldi del calciomercato della Serie A c'è senz'altro quello relativo all'operazione del Milan per Gonçalo Ramos. Di questa operazione saltano all'occhio immediatamente le cifre: 74 mln di base fissa ad arrivare - con i bonus - quasi a 80 milioni di euro. Una cifra importante, che aggiunge pressione all'innesto rossonero. Il commento di Fabio Ravezzani ha toccato anche un'altra operazione di mercato, quella che alla fine non ha portato Palestra all'Inter ma al Chelsea: CONTINUA A LEGGERE.
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