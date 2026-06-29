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Nico Paz: “Restare al Como è l’opzione migliore per la mia carriera. Quest’anno…”

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Nico Paz sui social commenta la notizia dell'ufficialità della sua permanenza a Como per un'altra stagione
Matteo Pifferi Redattore 

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La notizia era nell'aria da giorni ma oggi è arrivata anche l'ufficialità: Nico Paz è a tutti gli effetti un giocatore del Como, con il Real Madrid che mantiene la recompra a 80 mln, esercitabile l'estate prossima.

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Getty Images

Nico Paz, impegnato al Mondiale, con l'Argentina, ha commentato sui social la notizia della sua permanenza a Como: "Dopo settimane di attente riflessioni, ho deciso che l'opzione migliore per la mia carriera in questo momento è rimanere al Como per un altro anno: il club che mi ha dato l'opportunità di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi.

Nico Paz Inter

Ritengo personalmente che questa sia la decisione migliore sia per me che per il Real Madrid, trattandosi di un anno cruciale per la mia carriera e di un'opportunità unica per continuare a crescere come calciatore e prepararmi al meglio per il futuro"

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