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fcinter1908 social De Roon ritorna sull’estate infernale di Lookman: “Nello spogliatoio c’era chi pensava che…”

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De Roon ritorna sull’estate infernale di Lookman: “Nello spogliatoio c’era chi pensava che…”

De Roon ritorna sull’estate infernale di Lookman: “Nello spogliatoio c’era chi pensava che…” - immagine 1
La ricostruzione della rottura tra Lookman e il club bergamasco
Redazione1908

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Marten de Roon è stato di recente ospite a Supernova. Alessandro Cattelan gli ha chiesto di ricostruire l'estate di mercato, nella quale Lookman ha rotto con l'Atalanta perché voleva vestire la maglia dell'Inter. "È stato messo fuori squadra? Non è stato messo fuori rosa, è lui che ha voluto allenarsi da solo perché c'erano quelle voci di mercato. Probabilmente era un pochino distratto", ha dichiarato il calciatore. Ma questa distrazione ha avuto strascichi anche sul gruppo. Ecco come de Roon ne ha parlato ai microfoni del podcast: CONTINUA A LEGGERE.

 

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