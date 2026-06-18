Marten de Roon è stato di recente ospite a Supernova. Alessandro Cattelan gli ha chiesto di ricostruire l'estate di mercato, nella quale Lookman ha rotto con l'Atalanta perché voleva vestire la maglia dell'Inter. "È stato messo fuori squadra? Non è stato messo fuori rosa, è lui che ha voluto allenarsi da solo perché c'erano quelle voci di mercato. Probabilmente era un pochino distratto", ha dichiarato il calciatore. Ma questa distrazione ha avuto strascichi anche sul gruppo. Ecco come de Roon ne ha parlato ai microfoni del podcast: CONTINUA A LEGGERE.