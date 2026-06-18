FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Sucic per Baturina: il gol della Croazia è tutto made in Serie A. Non succedeva da…

social

Sucic per Baturina: il gol della Croazia è tutto made in Serie A. Non succedeva da…

Sucic per Baturina: il gol della Croazia è tutto made in Serie A. Non succedeva da… - immagine 1
C’è un piccolo pezzo di Serie A dentro il Mondiale della Croazia, e c’è anche un frammento di storia del Como. Con un pizzico di Inter
Daniele Mari Direttore 

C’è un piccolo pezzo di Serie A dentro il Mondiale della Croazia, e c’è anche un frammento di storia del Como nella rete firmata da Martin Baturina. Il centrocampista croato è infatti diventato il primo giocatore del club lariano a segnare in una Coppa del Mondo.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il gol di Baturina, però, porta con sé anche un’altra curiosità, tutta legata al campionato italiano. L’azione nasce infatti da un assist di un altro giocatore di Serie A: l'interista Petar Sucic. Una connessione italiana, anzi italianissima, dentro una partita dal respiro mondiale. Secondo il dato riportato da Opta, non accadeva dal 2022 che sia il gol sia l’assist in una gara del Mondiale fossero firmati da due calciatori militanti nel nostro campionato.

Sucic per Baturina: il gol della Croazia è tutto made in Serie A. Non succedeva da…- immagine 2

L’ultima volta era successo in Francia-Australia, quando Adrien Rabiot aveva servito Olivier Giroud e Theo Hernández aveva poi confezionato l’assist proprio per Rabiot. Da lì a oggi, nessun’altra combinazione tutta “italiana” aveva lasciato il segno nella competizione

Leggi anche
Vieri, ma con chi ce l’hai? “Se un amico ti dice sei grande ti sta…”
Lautaro posta una foto con Messi, epica risposta di Thuram: “C’è un pizzico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA