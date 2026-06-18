C’è un piccolo pezzo di Serie A dentro il Mondiale della Croazia, e c’è anche un frammento di storia del Como nella rete firmata da Martin Baturina. Il centrocampista croato è infatti diventato il primo giocatore del club lariano a segnare in una Coppa del Mondo.

Il gol di Baturina, però, porta con sé anche un’altra curiosità, tutta legata al campionato italiano. L’azione nasce infatti da un assist di un altro giocatore di Serie A: l'interista Petar Sucic. Una connessione italiana, anzi italianissima, dentro una partita dal respiro mondiale. Secondo il dato riportato da Opta, non accadeva dal 2022 che sia il gol sia l’assist in una gara del Mondiale fossero firmati da due calciatori militanti nel nostro campionato.

L’ultima volta era successo in Francia-Australia, quando Adrien Rabiot aveva servito Olivier Giroud e Theo Hernández aveva poi confezionato l’assist proprio per Rabiot. Da lì a oggi, nessun’altra combinazione tutta “italiana” aveva lasciato il segno nella competizione