Napoli-Inter porta con sé strascichi di polemiche e non poteva essere altrimenti, dopo il rigore inesistente assegnato da Mariani al Napoli . Un rigore che ha spezzato le gambe all' Inter , ieri troppo leggera e fragile per andare a prendersi la vittoria in casa dei partenopei. Alcuni momenti della partita hanno evidenziato lacune nella fase difensiva nerazzurra. Oltre al rigore si è naturalmente discusso anche della prestazione, che non è stata impeccabile.

L'analisi di Mirko Graziano

Secondo il giornalista sportivo Mirko Graziano i nerazzurri di Chivu hanno un problema, che non è stato risolto in sede di mercato: "Il centrocampo dell’Inter non ha muscoli, non ha centimetri, non ha cambio di passo ed è sempre più vecchio nei suoi elementi migliori. Il problema è tutto qui, e andava risolto da tempo. Anguissa da solo li ha fatti a pezzi".