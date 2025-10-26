Nel post partita di Napoli-Inter, Beppe Marotta ha manifestato tutto il disappunto del mondo interista per il rigore assegnato al Napoli per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo.
Auriemma: "Ho una domanda per Marotta". La risposta di Longhi dice tutto
Auriemma: “Ho una domanda per Marotta”. La risposta di Longhi dice tutto
Raffaele Auriemma, su Twitter, ha voluto commentare le parole di Marotta post Napoli-Inter: la replica di Longhi
"Siccome io sono per la centralità dell'arbitro, non poteva decretare un rigore del genere: o chiedi un aiuto delle immagini, ma in questo caso sarebbe stato impossibile, ma solo le immagini avrebbero potuto dare la certezza del rigore. Da lì la partita ha preso una direzione diversa", ha detto poi Marotta.
Raffaele Auriemma, intervenuto su Twitter, ha commentato così: "Senza fare polemica, ma la domanda è obbligatoria: se quel penalty fosse stato assegnato all’Inter, il presidente Marotta sarebbe andato ugualmente in tv a lamentarsi per il rigorino ricevuto?"
A chiudere la questione ci ha pensato Bruno Longhi che ha risposto ad Auriemma: "Raffaele, questa domanda l’ho sentita fare dal nipotino di un mio amico".
