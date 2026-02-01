Focus del giornalista sportivo sui nomi annunciati dai giornali nei mesi precedenti e gli acquisti effettivamente realizzati

Mancano pochi giorni al termine del calciomercato di riparazione. Paolo Ziliani ha voluto analizzare il mercato fatto dalla dirigenza della Juventus confrontandolo con i nomi annunciati nei mesi precedenti da giornali sportivi e programmi televisivi. Nomi, tanti nomi che si sono dissolti di fronte ad una cruda realtà, illustrata nel dettaglio dal giornalista sportivo: CONTINUA A LEGGERE.