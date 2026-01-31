Il tweet di Maurizio Pistocchi su Yanis Massolin ha acceso i riflettori su uno dei profili più interessanti della Serie B. Il tweet è datato fine dicembre ed è tornato in auge ora che il talento del Modena è praticamente ad un passo dall'Inter: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Social, Pistocchi dixit: “Mi sbilancio forte su Massolin e vi dico che è…”
social
Social, Pistocchi dixit: “Mi sbilancio forte su Massolin e vi dico che è…”
Il tweet di Maurizio Pistocchi su Yanis Massolin ha acceso i riflettori su uno dei profili più interessanti della Serie B, prossimo interista
© RIPRODUZIONE RISERVATA