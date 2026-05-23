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fcinter1908 social Dimarco MVP, Capuano risponde a Varriale: “A lui non piace che la Serie A…”
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Dimarco MVP, Capuano risponde a Varriale: “A lui non piace che la Serie A…”
Giovanni Capuano risponde a Varriale che aveva criticato la decisione della Lega di premiare come MVP della stagione Dimarco
Giovanni Capuano risponde a Enrico Varriale. Quest'ultimo aveva criticato la decisione della Lega di premiare come MVP della stagione Federico Dimarco.
"Mentre l'Inghilterra si permette il lusso di escludere dalla lista del Mondiale Foden e Palmer la SerieA sceglie Dimarco come MVP della stagione. Nulla contro l'esterno dell'Inter che è un ottimo calciatore, ma mi pare proprio la fotografia fedele del livello del nostro calcio".
Capuano h risposto a tono: "A Varriale non piace che la Serie A voti come migliore della stagione (per il campionato) un difensore esterno con 6 goal e 18 assist. Vabbè, ce ne si fa una ragione".
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