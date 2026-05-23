Un anno fa la gara contro il Bologna in trasferta, una sconfitta per 1-0 dell'Inter, segnò un momento decisivo per la stagione finita con lo Scudetto al Napoli. Oggi la squadra di Chivu sbarca nella stessa città dopo aver vinto il titolo con tre giornate d'anticipo.
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VIDEO / Ultima Serie A, l’Inter in trasferta a Bologna in treno
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Forse a inizio stagione in pochi non si erano preoccupati di questa gara in calendario all'ultima giornata. E invece è la partita che chiude l'anno 2025-2026: a Bologna si gioca l'ultima giornata di una stagione impensabile, per come era finita quella scorsa, con due titoli conquistati. La squadra è partita questa mattina in treno da Milano e sta raggiungendo la città emiliana dove stasera si giocherà alle 20.45.
Non ci sono con la squadra i giocatori a cui Chivu ha concesso del riposo in vista dell'arrivo del Mondiale come Thuram e Calhanoglu. Frattesi non è stato convocato per un problema fisico che gli aveva impedito di allenarsi: ieri era segnalato a Roma per un'attività di beneficienza al Gemelli. Chivu ha aggregato anche il polacco Kaczmarski e lo sloveno Topalovic.
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