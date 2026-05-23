VIDEO / Ultima Serie A, l’Inter in trasferta a Bologna in treno

Forse a inizio stagione in pochi non si erano preoccupati di questa gara in calendario all'ultima giornata. E invece è la partita che chiude l'anno 2025-2026: a Bologna si gioca l'ultima giornata di una stagione impensabile, per come era finita quella scorsa, con due titoli conquistati. La squadra è partita questa mattina in treno da Milano e sta raggiungendo la città emiliana dove stasera si giocherà alle 20.45.

Non ci sono con la squadra i giocatori a cui Chivu ha concesso del riposo in vista dell'arrivo del Mondiale come Thuram e Calhanoglu. Frattesi non è stato convocato per un problema fisico che gli aveva impedito di allenarsi: ieri era segnalato a Roma per un'attività di beneficienza al Gemelli. Chivu ha aggregato anche il polacco Kaczmarski e lo sloveno Topalovic.