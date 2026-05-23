FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social VIDEO / Ultima Serie A, l’Inter in trasferta a Bologna in treno

social

VIDEO / Ultima Serie A, l’Inter in trasferta a Bologna in treno

VIDEO / Ultima Serie A, l’Inter in trasferta a Bologna in treno - immagine 1
Il club nerazzurro segnala la partenza della squadra per l'ultima trasferta in casa dei rossoblù
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Un anno fa la gara contro il Bologna in trasferta, una sconfitta per 1-0 dell'Inter, segnò un momento decisivo per la stagione finita con lo Scudetto al Napoli. Oggi la squadra di Chivu sbarca nella stessa città dopo aver vinto il titolo con tre giornate d'anticipo.

VIDEO / Ultima Serie A, l’Inter in trasferta a Bologna in treno- immagine 2
Screen

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Forse a inizio stagione in pochi non si erano preoccupati di questa gara in calendario all'ultima giornata. E invece è la partita che chiude l'anno 2025-2026: a Bologna si gioca l'ultima giornata di una stagione impensabile, per come era finita quella scorsa, con due titoli conquistati. La squadra è partita questa mattina in treno da Milano e sta raggiungendo la città emiliana dove stasera si giocherà alle 20.45.

Non ci sono con la squadra i giocatori a cui Chivu ha concesso del riposo in vista dell'arrivo del Mondiale come Thuram e Calhanoglu. Frattesi non è stato convocato per un problema fisico che gli aveva impedito di allenarsi: ieri era segnalato a Roma per un'attività di beneficienza al Gemelli. Chivu ha aggregato anche il polacco Kaczmarski e lo sloveno Topalovic.

 

Leggi anche
Varriale non se ne fa una ragione: “La Serie A che premia Dimarco MVP mi pare...
Pistocchi: “Nico Paz miglior centrocampista 25/26? Non sono d’accordo. Meglio di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA