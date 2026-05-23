Non è stata una stagione semplice per Alessandro Bastoni. L'episodio che lo ha visto protagonista con Kalulu nel match contro la Juventus lo aveva trasformato in un bersaglio - improvvisamente - odiato da tutte le tifoserie. Un movimento di protesta, incomprensibile, che è proseguito anche in Nazionale. Il match contro la Serbia ha aggiunto ulteriori rimostranze negative ai danni del difensore dell'Inter. Solo la squadra, Chivu e i tifosi dell'Inter (insieme alla sua famiglia) non lo hanno mai abbandonato. La moglie di Bastoni ha voluto ribadire quanto i trofei vinti alla fine di quest'anno siano stati sofferti e per nulla scontati, con una lunga riflessione sui social: CONTINUA A LEGGERE.