Quattro addii all’Inter. Arrivano i saluti e i commenti di Federico Dimarco

Il giocatore ha commentato i post del club nerazzurro con i quali sono stati ufficializzati i mancati rinnovi di contratto di Darmian, Acerbi, de Vrij e Sommer

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 20:02)

In quattro oggi hanno ufficialmente lasciato l'Inter: Acerbi, Darmian, de Vrij, Sommer. Il club nerazzurro ha annunciato sui social che i quattro, in scadenza, non hanno rinnovato e quindi lasciano la squadra. E Federico Dimarco ha commentato i post per salutare i suoi ormai ex compagni che con lui hanno vinto in questa stagione e non solo.

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"Grande Yann" e "Grande Ste", ha scritto sotto ai post dedicati dalla società a De Vrij e Sommer. Ma ha commentato anche l'addio ad Acerbi con il suo soprannome: "Leone" e quello di Darmian con un "Prince of Rescaldina. Mancherai tanto".