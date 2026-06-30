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fcinter1908 social Il timore di Sabatini: “Se il Psg vende Gonçalo Ramos a 70 mln, allora non può…”

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Il timore di Sabatini: “Se il Psg vende Gonçalo Ramos a 70 mln, allora non può…”

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C'è un elemento che non torna secondo il giornalista sportivo
Redazione1908

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Il calciomercato entra nel vivo e lo fa con alcune trattative che stanno tenendo banco con particolare insistenza. Si è parlato - e si continua a parlare - moltissimo dell'operazione tra Milan e Psg per Gonçalo Ramos, attaccante portoghese. A far discutere, come spesso succede, sono le cifre ormai impazzite. 75 mln, quasi 80 per un giocatore che non è titolare né nel Psg né nel Portogallo. A Sandro Sabatini non torna un fattore in questa vicenda: CONTINUA A LEGGERE.

 

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