Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Il timore di Sabatini: “Se il Psg vende Gonçalo Ramos a 70 mln, allora non può…”
social
Il timore di Sabatini: “Se il Psg vende Gonçalo Ramos a 70 mln, allora non può…”
C'è un elemento che non torna secondo il giornalista sportivo
Il calciomercato entra nel vivo e lo fa con alcune trattative che stanno tenendo banco con particolare insistenza. Si è parlato - e si continua a parlare - moltissimo dell'operazione tra Milan e Psg per Gonçalo Ramos, attaccante portoghese. A far discutere, come spesso succede, sono le cifre ormai impazzite. 75 mln, quasi 80 per un giocatore che non è titolare né nel Psg né nel Portogallo. A Sandro Sabatini non torna un fattore in questa vicenda: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA