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fcinter1908 social Allegri al Napoli? Parpiglia durissimo: “C’è una cosa triste nel calcio: oggi il dissing…”

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Allegri al Napoli? Parpiglia durissimo: “C’è una cosa triste nel calcio: oggi il dissing…”

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La riflessione del giornalista esperto di gossip
Redazione1908

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C'è chi come Giuseppe Pastore pensa che il calciomercato sia la "fiera delle cialtronerie" e chi come Gabriele Parpiglia, che non può fare a meno di notare una nuova tendenza nel mondo del calcio. Una tendenza che ha a che fare con il dissing tra addetti ai lavori, giornalisti e blogger e che rilascia una fotografia molto triste di un certo quadro calcistico: CONTINUA A LEGGERE.

 

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