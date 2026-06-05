C'è chi come Giuseppe Pastore pensa che il calciomercato sia la "fiera delle cialtronerie" e chi come Gabriele Parpiglia, che non può fare a meno di notare una nuova tendenza nel mondo del calcio. Una tendenza che ha a che fare con il dissing tra addetti ai lavori, giornalisti e blogger e che rilascia una fotografia molto triste di un certo quadro calcistico: CONTINUA A LEGGERE.