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fcinter1908 social Zazzaroni: “Mondiale? Dico Francia, ha gli attaccanti più forti del mondo. Ma io tiferò per…”
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Zazzaroni: “Mondiale? Dico Francia, ha gli attaccanti più forti del mondo. Ma io tiferò per…”
Il pronostico del direttore del Corriere dello Sport
Il Mondiale si avvicina e l'aria è pervasa da un forte senso di tristezza per l'assenza - ancora una volta - dell'Italia. E mentre in casa nostra ci si continua a interrogare sui motivi del fallimento della nostra Nazionale e sugli aspetti sui quali si dovrà lavorare per cambiare il movimento, gli addetti ai lavori si cimentano con i pronostici. Ivan Zazzaroni non ha dubbi: "Il mio pronostico? Dico Francia perché ha una batteria di attaccanti eccezionale, la più forte del mondo: dove peschi, peschi bene". Ma per chi farà il tifo Zazzaroni? CONTINUA A LEGGERE
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