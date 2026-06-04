FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Zazzaroni: “Mondiale? Dico Francia, ha gli attaccanti più forti del mondo. Ma io tiferò per…”

social

Zazzaroni: “Mondiale? Dico Francia, ha gli attaccanti più forti del mondo. Ma io tiferò per…”

Zazzaroni: “Mondiale? Dico Francia, ha gli attaccanti più forti del mondo. Ma io tiferò per…” - immagine 1
Il pronostico del direttore del Corriere dello Sport
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Il Mondiale si avvicina e l'aria è pervasa da un forte senso di tristezza per l'assenza - ancora una volta - dell'Italia. E mentre in casa nostra ci si continua a interrogare sui motivi del fallimento della nostra Nazionale e sugli aspetti sui quali si dovrà lavorare per cambiare il movimento, gli addetti ai lavori si cimentano con i pronostici. Ivan Zazzaroni non ha dubbi: "Il mio pronostico? Dico Francia perché ha una batteria di attaccanti eccezionale, la più forte del mondo: dove peschi, peschi bene". Ma per chi farà il tifo ZazzaroniCONTINUA A LEGGERE

 

Leggi anche
Capuano avverte l’Inter: “Vicenda Palestra identica. E non è certo garanzia...
Milan, tifosi contro Ibrahimovic: “Vattene”, tanti commenti sotto l’ultimo post

© RIPRODUZIONE RISERVATA