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fcinter1908 social Pastore sul calciomercato: “È la fiera delle cialtronerie: nel 99% dei casi parli di cose che…”
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Pastore sul calciomercato: “È la fiera delle cialtronerie: nel 99% dei casi parli di cose che…”
La posizione del giornalista sportivo
Giuseppe Pastore, giornalista e volto di Cronache di Spogliatoio, ha parlato di calciomercato nel podcast Jeantoneria. Di recente Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, lo aveva attaccato per alcune dichiarazioni relative a Massimiliano Allegri. Pastore spiega nel podcast la sua posizione rispetto agli addetti ai lavori che si occupano di calciomercato. Ed è una posizione che sicuramente farà discutere: CONTINUA A LEGGERE.
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