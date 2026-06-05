Giuseppe Pastore, giornalista e volto di Cronache di Spogliatoio, ha parlato di calciomercato nel podcast Jeantoneria. Di recente Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, lo aveva attaccato per alcune dichiarazioni relative a Massimiliano Allegri. Pastore spiega nel podcast la sua posizione rispetto agli addetti ai lavori che si occupano di calciomercato. Ed è una posizione che sicuramente farà discutere: CONTINUA A LEGGERE.