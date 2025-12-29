Paolo Ziliani ha commentato così i titoli dei giornali sulla Juventus in zona scudetto. Titoli che ignoravano un dettaglio

29 dicembre 2026

Paolo Ziliani, sul suo account X, ha commentato così i titoli dei giornali sulla Juventus in zona scudetto. Titoli che ignoravano le due partite in più della squadra di Spalletti.

Le balle dei giornali sulla Juventus — "Juventus a -1 dalla vetta", "Spalletti in zona scudetto". L'informazione un tanto al chilo dei media italioti che dimenticano le due partite in meno giocate da Inter, Milan e Napoli Pur di vendere una copia in più i giornali sportivi non hanno esitato ieri a celebrare un fasullo -1 in classifica diventato -4 il giorno dopo e destinato a diventare -7 dopo il recupero Inter-Lecce. Il tutto tacendo sul clamoroso rigore negato da Maresca al Pisa, sullo 0-0, fatto passare in cavalleria su DAZN come normale scontro di gioco.

Credo non lo leggerete su nessun giornale e non lo sentirete dire in nessuna trasmissione televisiva, ma le certezze emerse dopo la 17^ giornata di campionato (che in realtà deve ancora concludersi: lo farà stasera con Roma-Genoa) sono due: la prima è che i media del Belpaese considerano gli italiani, quelli che seguono le vicende del pallone, un branco di creduloni con l’anello al naso cui è possibile raccontare qualunque fandonia pur di vendere una copia di giornale in più nella convinzione che si bevano tutto.

L'arbitro Maresca e il rigore negato — E la seconda è che l’arbitro napoletano Maresca, quello che assieme al collega Guida ha chiesto di non arbitrare mai il Napoli temendo per l’incolumità propria e della propria famiglia, potrà continuare a camminare sereno, oltre che nei rioni di Napoli, anche per le vie di Torino - nel caso decida di recarvisi da turista -, specie dopo aver arbitrato Pisa-Juventus 0-2 giocata sabato. Per capirci: ieri, dopo il successo di Madama a Pisa, ai tre quotidiani sportivi non era parso vero di poter andare in edicola spacciando la balla della Juventus seconda a un solo punto dall’Inter e quindi in piena corsa per lo scudetto"