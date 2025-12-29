Dopo lo stop in Supercoppa, l'Inter è tornata a vincere. I nerazzurri hanno centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato battendo un avversario ostico come l'Atalanta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani promuove un acquisto Inter: “Quasi impeccabile! Luis Henrique cresce, male invece…”
social
Ravezzani promuove un acquisto Inter: “Quasi impeccabile! Luis Henrique cresce, male invece…”
Su X Fabio Ravezzani ha analizzato la prestazione della squadra di Cristian Chivu contro l'Atalanta
Su X Fabio Ravezzani ha analizzato così la prestazione della squadra di Cristian Chivu.
"L’Inter domina l’Atalanta nel primo tempo, ma segna quando la partita era tornata equilibrata. Ancora Lautaro-gol. Decisivo anche Pio. Bene Zielinski e Barella. Akanji quasi impeccabile. Dimarco sottotono. Cresce Luis Henrique. Male Diouf. Thuram si stanca subito. Calha così così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA