Denzel Dumfries, dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, ha finalmente potuto tornare in campo in occasione dei minuti finali del match di Champions League contro il Bodo/Glimt.
Dumfries: "Risultato negativo contro il Bodo, ma grato per essere tornato in campo"
Dumfries: “Risultato negativo contro il Bodo, ma grato per essere tornato in campo”
L'esterno olandese nerazzurro, dopo un lungo infortunio, ha potuto finalmente riassaporare il clima partita
Una serata da dimenticare per i nerazzurri, ma che può rappresentare un nuovo inizio per l'esterno olandese, come lui stesso ha scritto su Instagram: "Brutto risultato, ma grato per il mio ritorno dopo 107 giorni".
