L'esterno olandese nerazzurro, dopo un lungo infortunio, ha potuto finalmente riassaporare il clima partita
Fabio Alampi Redattore 

Denzel Dumfries, dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, ha finalmente potuto tornare in campo in occasione dei minuti finali del match di Champions League contro il Bodo/Glimt.

Una serata da dimenticare per i nerazzurri, ma che può rappresentare un nuovo inizio per l'esterno olandese, come lui stesso ha scritto su Instagram: "Brutto risultato, ma grato per il mio ritorno dopo 107 giorni".

