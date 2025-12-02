Il calciatore, nella top11 della scorsa stagione per l'Assocalciatori, è infortunato e vuole tornare al più presto in campo per mettersi a disposizione di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 dicembre - 21:10

Denzel Dumfries premiato ai premi AIC per essere stato inserito nella Top11 della scorsa stagione anche sui social ha voluto ringraziare chi lo ha votato. Il calciatore olandese è out per infortunio alla caviglia, è fermo da metà novembre e dovrebbe rientrare a metà mese. Nel mirino ci potrebbe essere la partita con il Genoa, ma difficilmente verrà rischiato un rientro anticipato in vista della Supercoppa Italia che si giocherà in Arabia.

In un post sui social il calciatore ha postato le foto della sua partecipazione ai premi dell'Assocalciatori e ha scritto: "È un grande onore essere tra i migliori 11 della serie A, grazie a tutti i miei colleghi per avermi votato!".

Poi un riferimento al futuro prossimo: "Basta così, abbiamo del lavoro da fare per tornare il prima possibile!", ha scritto inoltre l'olandese che si sta allenando a parte da quando è rientrato, anticipatamente, dalla pausa per le Nazionali. E come sottolinea il suo obiettivo è tornare in campo prima possibile. Anche per provare a meritarsi un altro premio.