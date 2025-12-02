Le parole dell'argentino sui social all'indomani dai premi dell'Assocalciatori che lo ha inserito tra i migliori giocatori della scorsa stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 10:22)

Premiato tra i migliori attaccanti della scorsa stagione e nella top11 dell'Associazione Italiana Calciatori, Lautaro Martinez ha ritirato ieri sera il premio durante la cerimonia di consegna e questa mattina, anche attraverso i social, ci ha tenuto a dire grazie a chi lo ha scelto. Poi ha rivolto un messaggio anche ai suoi compagni di squadra dell'Inter.

«Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato e mi hanno permesso di vincere questo premio. E un grazie speciale come sempre ai miei compagni, perché senza di loro i premi individuali non arriverebbero», ha scritto su Instagram il capitano nerazzurro che viene da una doppietta segnata al Pisa nell'ultima giornata di campionato. Nel derby perso col Milan e nella sconfitta con l'Atletico Madrid i fari si erano accesi proprio su di lui ed erano arrivate tante critiche.

Uno che di capitani se ne intende, come Javier Zanetti, ieri ci ha parlato proprio del giocatore nerazzurro: «Trovo assurde le critiche su Lautaro, ha sempre dato l'anima e la darà sempre. Purtroppo anche lui sa che fa parte del gioco, lui guarda avanti e vuole sempre fare il possibile per l'Inter. Ieri ci ha permesso di vincere la partita, è nella top 5 dei marcatori della storia dell'Inter, di cosa parliamo?». E gli ennesimi premi ritirati lo dimostrano.