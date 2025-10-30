Una vera e propria standing ovation, quella tributata dai tifosi dell'Inter a Edin Dzeko : l'attaccante bosniaco, oggi in forza alla Fiorentina, è stato omaggiato al termine del match tra i nerazzurri e i viola dal pubblico di San Siro, che non ha dimenticato il suo ex numero 9.

Amra Silajdžić, la moglie del giocatore, ha espresso tutta la sua gratitudine con una storia pubblicata su Instagram: "Quanto è bello quando, da giocatore avversario, i tifosi di tutte le tue ex squadre ti applaudono e inneggiano il tuo nome. Beh, è ​​così che funziona quando sei quello giusto".