Dzeko torna a San Siro: l’omaggio dei tifosi e il post dell’Inter

L'ex attaccante nerazzurro è stato omaggiato con applausi e cori dai sostenitori nerazzurri che hanno riaccolto al Meazza

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 00:16)

Barella che lo spinge, letteralmente e metaforicamente a raccogliere tutto l'affetto di chi lo ha amato, Esposito che gli chiede la maglia e gli consegna la sua, San Siro che applaude, come aveva applaudito quando era entrato in campo, nel secondo tempo.

L'Inter ha battuto la sua squadra, la Fiorentina, ma per Edin Dzeko c'è stato, regalo di consolazione, l'omaggio del Meazza, dei suoi ex tifosi che tante volte lo hanno visto segnare da quelle parti e lo hanno stimato prima, rimpianto poi quando poteva restare lui e invece per fare spazio ad altri (che poi non hanno più risposto alle chiamate dei dirigenti interisti e dei compagni) hanno dovuto accettare la sua partenza.

L'attaccante bosniaco, nelle sue due stagioni nerazzurre, ha segnato in 101 presenze totali, 31 gol in tutte le competizioni e regalato ai suoi compagni 15 assist e con la maglia nerazzurra ha vinto due Supercoppe italiane (2021 e 2022) e due Coppe Italia (2021-2022 e 2022-2023) e a Milano ha lasciato un bellissimo ricordo.

Si è visto e sentito questa sera. Alla fine della gara ha raccolto l'applauso della gente e pure il saluto sui social del club che ha scritto: "Interista una volta, interista per sempre".