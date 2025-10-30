I tifosi della Nord sono tornati a cantare ieri per la gara contro la Fiorentina e si è sentito. Lo ha sentito pure Manuel Akanjiche ha ringraziato i tifosi nerazzurri, tutti quelli presenti allo stadio, per aver incitato la squadra anche nei momenti delicati della partita, quando non era ancora stata sbloccata per esempio. Il difensore, che si sta conquistando la fiducia di tutti a suon di prestazioni, si è detto felice della vittoria.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Akanji post Fiorentina: “Grande performance di gruppo. Incredibile supporto dei tifosi”
social
Akanji post Fiorentina: “Grande performance di gruppo. Incredibile supporto dei tifosi”
Il calciatore nerazzurro ha celebrato in un post sui social la vittoria contro la squadra viola e il ritorno ai tre punti
In un post sui social ha scritto: "Grande performance di squadra stasera! Importante vittoria contro la Fiorentina. Grazie a tutti i tifosi per l'incredibile supporto". Un modo per celebrare il ritorno ai tre punti dopo quanto accaduto in casa del Napoli, una serataccia, al di là della sconfitta che sembrava aver fatto perdere la bussola all'Inter che invece ha ritrovato il suo cammino tra le mura di casa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA