I tifosi della Nord sono tornati a cantare ieri per la gara contro la Fiorentina e si è sentito. Lo ha sentito pure Manuel Akanjiche ha ringraziato i tifosi nerazzurri, tutti quelli presenti allo stadio, per aver incitato la squadra anche nei momenti delicati della partita, quando non era ancora stata sbloccata per esempio. Il difensore, che si sta conquistando la fiducia di tutti a suon di prestazioni, si è detto felice della vittoria.