Franco Melli ha commentato in diretta a Radio Radio il momento che sta attraversando l'Inter, concentrandosi anche sui recenti episodi arbitrali. Il giornalista sportivo è convinto che l'atteggiamento nei confronti della squadra nerazzurra sia cambiato in un preciso momento della stagione. Melli ha approfondito la questione con una riflessione che va dritta al punto: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Episodi arbitrali, Melli dà ragione all’Inter: “Cambiato tutto, ecco quando. Girano rigori…”
social
Episodi arbitrali, Melli dà ragione all’Inter: “Cambiato tutto, ecco quando. Girano rigori…”
Il commento del giornalista sportivo
© RIPRODUZIONE RISERVATA