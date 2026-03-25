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fcinter1908 social Episodi arbitrali, Melli dà ragione all’Inter: “Cambiato tutto, ecco quando. Girano rigori…”

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Episodi arbitrali, Melli dà ragione all’Inter: “Cambiato tutto, ecco quando. Girano rigori…”

Episodi arbitrali, Melli dà ragione all’Inter: “Cambiato tutto, ecco quando. Girano rigori…” - immagine 1
Il commento del giornalista sportivo
Redazione1908

Franco Melli ha commentato in diretta a Radio Radio il momento che sta attraversando l'Inter, concentrandosi anche sui recenti episodi arbitrali. Il giornalista sportivo è convinto che l'atteggiamento nei confronti della squadra nerazzurra sia cambiato in un preciso momento della stagione. Melli ha approfondito la questione con una riflessione che va dritta al punto: CONTINUA A LEGGERE.

 

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