A più di un mese di distanza dall'infortunio patito contro il Bodo, Lautaro Martinez è pronto a tornare in campo. Approfittando della sosta, il capitano nerazzurro ha sfruttato questi giorni per recuperare la forma ed essere pronto per una gara cruciale, quella contro la Roma.

"Manca sempre meno", ha scritto Lautaro in un post su Instagram mentre prosegue con gli allenamenti alla Pinetina. Cristian Chivu è pronto a riabbracciare il suo capitano nel momento cruciale della stagione. L'assenza dell'argentino si è sentita, soprattutto nelle ultime gare dove l'Inter ha raccolto appena 2 punti in tre partite. Ora il Toro è pronto a tornare per trascinare la squadra. Nel post tantissimi commenti dei tifosi nerazzurri che non vedono l'ora di rivedere in campo il capitano.