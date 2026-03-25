Sui social continua a discutere degli episodi arbitrali più dubbi, nonostante siano passati ormai giorni e il pensiero sia naturalmente focalizzato sulla Nazionale italiana. I tifosi si sono concentrati soprattutto sul mani di Pongracic in Fiorentina-Inter. Anche il rigore assegnato ai bianconeri (poi sbagliato da Locatelli) in Juventus-Sassuolo ha scatenato le polemiche. Su questo tema si è espresso Maurizio Pistocchi, immediatamente travolto dalla reazione di Paolo Ziliani: CONTINUA A LEGGERE.