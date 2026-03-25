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fcinter1908 social Il commento di Pistocchi sul rigore per la Juve incendia la reazione di Ziliani: “Dimmi che…”

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Il commento di Pistocchi sul rigore per la Juve incendia la reazione di Ziliani: “Dimmi che…”

Il commento di Pistocchi sul rigore per la Juve incendia la reazione di Ziliani: “Dimmi che…” - immagine 1
Sul rigore concesso ai bianconeri è nato un confronto parecchio acceso
Redazione1908

Sui social continua a discutere degli episodi arbitrali più dubbi, nonostante siano passati ormai giorni e il pensiero sia naturalmente focalizzato sulla Nazionale italiana. I tifosi si sono concentrati soprattutto sul mani di Pongracic in Fiorentina-Inter. Anche il rigore assegnato ai bianconeri (poi sbagliato da Locatelli) in Juventus-Sassuolo ha scatenato le polemiche. Su questo tema si è espresso Maurizio Pistocchi, immediatamente travolto dalla reazione di Paolo Ziliani: CONTINUA A LEGGERE.

 

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