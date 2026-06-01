Pio Esposito protagonista del nuovo spot Nike per Air Max

L'attaccante dell'Inter, che è stato convocato in Nazionale da Baldini per le prossime due amichevoli, ha postato sui social il nuovo spot Nike

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 00:12)

Il ct ad interim Baldini lo ha convocato per le amichevoli dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia che si giocheranno mercoledì 3 giugno alle 20.45 e domenica 7 giugno alle 20.45. Mentre tanti altri compagni di squadra dell'Inter lavorano in vista del Mondiale, Pio Esposito giocherà le gare organizzate dalla Federazione in attesa che venga eletto il nuovo presidente.

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Il giocatore nerazzurro, nelle scorse ore, sui social ha postato le immagini del nuovo spot per il quale ha prestato la sua immagine. Si tratta di uno spot della Nike per Air Max 90. Il giocatore disegna un mirino sulla telecamera e poi lo centra dopo un palleggio. Un anno fa Pio giocava in Serie B, poi l'Inter ha deciso di trattenerlo a Milano. A partire dal Mondiale per Club. Poi ha vinto scudetto e Coppa Italia con la squadra di Chivu e ha partecipato alla stagione nerazzurra totalizzando 48 presenze totali (ma l'Inter ne ha contate 50), 10 gol e sei assist.

In Nazionale — Quanto alla Nazionale Esposito ha vestito per la prima volta la maglia azzurra nell'Under17 nel 2021. Nel 2023 ha partecipato ai Mondiali Under20 in Argentina con l'Italia seconda (per lui nel torneo sei presenze e un gol contro la Colombia ai quarti), ha vinto nello stesso anno l'Europeo Under19 con la Nazionale: 5 presenze e un gol segnato. Da settembre 2023 punto fermo della Nazionale Under21, si è preso quest'anno la maglia della prima squadra: lo ha convocato Gattuso a settembre 2025 e da allora ha collezionato 7 presenze e tre gol con la maglia della Nazionale maggiore.