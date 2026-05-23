Per Esposito due cifre tonde, l’Inter celebra il suo primo anno sui social

ll club nerazzurro ha celebrato sui social la 50esima presenza dell'attaccante e la sua decima rete alla sua prima stagione in prima squadra

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 maggio - 23:30

Due cifre tonde. In 50 presenze (quelle che il club nerazzurro conta sul sito ufficiale) alla sua prima stagione con la maglia della prima squadra dell'Inter, Pio Espositoha segnato 10 gol in totale. «Questo gol lo aspettavo da un po' perché ho fatto prima ad arrivare a nove, poi il decimo non arrivava e ne parlavo con i miei compagni».

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La chiusura del cerchio è arrivata nell'ultima partita della stagione (le ultime gare non era riuscito a giocarle anche per un problema alla schiena): al primo anno in nerazzurro l'attaccante italiano ha segnato 7 reti in Serie A, due in Champions e uno in Coppa Italia. Il club nerazzurro ha scritto un post dedicato al giocatore, che arriva dal settore giovanile, e ha scritto: "Come celebrare le 50 presenze in maglia nerazzurra? Basta segnare".

Anche un altro post è stato dedicato questa sera al giocatore nerazzurro. Uno insieme a Lautaro: "Abbiamo adorato questo duo", ha scritto l'area social media della società su Instagram. Proprio loro due hanno salutato tutti dal prato del Dall'Ara e hanno dato appuntamento ai tifosi alla prossima stagione.

L'argentino, quando dopo aver giocato contro il Bologna si è seduto in panchina, si è messo ad osservare insieme allo staff nerazzurro il lavoro del compagno che ha preso sotto la sua ala da capitano dal primo giorno in cui l'Inter ha scelto di farlo restare a disposizione di Chivu. Scelta ripagata come nelle aspettative. Il nerazzurro farà ancora da sfondo alla sua vita per molto tempo.