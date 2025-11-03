Cristian Chivu ha esultato con Alessandro Bastoni e con i suoi giocatori per una vittoria sporca e importantissima: quella agguantata nel finale dall'Inter in casa del Verona. Questa immagine è diventata presto virale e racconta più di tutte la sofferenza per un match che rischiava di mettersi male. L'intensità con la quale mister Chivu vive la sua Inter fa battere il cuore dei tifosi nerazzurri a ritmi passionali e per nulla banali.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social L’esultanza di Chivu provoca il commento della moglie di Zanetti: “Quello che è successo…”
social
L’esultanza di Chivu provoca il commento della moglie di Zanetti: “Quello che è successo…”
Il commento di Paula all'esultanza - diventata virale - di Cristian Chivu
Il commento di Paula Zanetti—
Le immagini di Cristian Chivu che prende letteralmente in braccio il gigantesco Bastoni al fischio finale del match hanno fatto il giro del web e sono diventate immediatamente virali. Le ha condivise anche Paula Zanetti, moglie del vice presidente dell'Inter, sui suoi profili social con un commento: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'Inter di Chivu ha conquistato tre punti mettendo a segno due reti. Vittoria sofferta e proprio per questo importantissima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA