Cristian Chivu ha esultato con Alessandro Bastoni e con i suoi giocatori per una vittoria sporca e importantissima: quella agguantata nel finale dall'Inter in casa del Verona. Questa immagine è diventata presto virale e racconta più di tutte la sofferenza per un match che rischiava di mettersi male. L'intensità con la quale mister Chivu vive la sua Inter fa battere il cuore dei tifosi nerazzurri a ritmi passionali e per nulla banali.