Una partita vibrante al Bentegodi tra Hellas Verona e Inter si conclude con un finale al cardiopalma. E scatta il caso a Sky Sport

Redazione1908 3 novembre - 11:47

Una partita vibrante al Bentegodi tra Hellas Verona e Inter si conclude con un finale al cardiopalma: al 95’ arriva l’autogol decisivo di Martin Frese e l’Inter espugna il campo per 2-1. Ma più che il risultato, a fare rumore è quanto accaduto poco dopo nei locali di Sky Sport.

Negli studi è stato ripreso un momento di gioia da parte di due stagisti, che hanno esultato in diretta nel momento in cui il gol dell’Inter è stato annunciato. Il video, diventato virale sui social, ha innescato un’immediata reazione: il direttore della rete ha individuato i responsabili e li ha allontanati dalla redazione, secondo quanto riferito dal giornalista Franco Ordine.

Il commento di Luca Serafini — "Non so se sia vera la notizia dell’allontanamento dei due stagisti che hanno esultato alle spalle di Luca Tommasini, in diretta su Sky Sport nascosti da una vetrata, dopo il gol dell’Inter. Trovo già di per sé ridicola l’indignazione per qualcosa che fanno moltissimi giornalisti (tifosi nerazzurri o di altre squadre) anche in tribuna stampa, figurarsi l’interruzione del lavoro e di un sogno… L’etica professionale che andrebbe insegnata ai giovani apprendisti è tutt’altra cosa, più seria e decisamente più importante"