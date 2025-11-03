Un episodio, avvenuto nella redazione di Sky Sport e finito in video accidentalmente, è diventato virale dopo la fine di Verona-Inter.
Sky, 2 stagisti esultano al gol dell’Inter. Ordine: “Direttore Ferri li ha mandati via e non solo”
Mentre il giornalista Luca Tommasini faceva la cronaca degli ultimi momenti concitati della partita, si sono intravisti nella vetrata alle spalle del giornalisti due stagisti abbracciarsi per il gol dell'Inter. La vetrata trasparente ha fatto notare la scena, che in breve tempo è finita sui social diventando virale.
Secondo il giornalista Franco Ordine, il direttore di Sky Sport avrebbe allontanato i due stagisti: "Il Direttore di Sky Sport Federico Ferri è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna sulla materia delicatissima"
