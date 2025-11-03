Un episodio, avvenuto nella redazione di Sky Sport e finito in video accidentalmente, è diventato virale dopo la fine di Verona-Inter

Mentre il giornalista Luca Tommasini faceva la cronaca degli ultimi momenti concitati della partita, si sono intravisti nella vetrata alle spalle del giornalisti due stagisti abbracciarsi per il gol dell'Inter. La vetrata trasparente ha fatto notare la scena, che in breve tempo è finita sui social diventando virale.