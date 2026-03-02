Le recenti prestazioni di Luis Henrique stanno raccogliendo un nuovo consenso da parte dei tifosi nerazzurri e anche da parte degli addetti ai lavori. Sportmediaset, dopo il match dell'Inter contro il Genoa, gli ha assegnato come voto un 6,5: "Timidi applausi anche per lui dopo tanti mesi di sofferenza. Si applica tantissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva". Su questo tema Aldo Serena ha risposto ad un tifoso, sottolineando la sua area di miglioramento più urgente: CONTINUA A LEGGERE.