Il gol di Federico Dimarco contro il Genoa ha incantato i tifosi dell'Inter, ma non solo. L'esterno azzurro è protagonista di una stagione strepitosa a livello di assist e di gol. Un marziano in questo campionato di Serie A, ma anche in Europa. Andrea Stramaccioni non ha dubbi: “Come piede, per me a sinistra non ce ne sono al mondo come lui. Calcia da fermo, al volo. Tra gli esterni del mondo: Nuno Mendes e Grimaldo non hanno questo piede. A livello internazionale non è riuscito a fare queste cose con continuità, ma è solo una questione di tempo”. Ma è proprio un paragone di Stramaccioni relativo al gol di Dimarco a far storcere il naso a Pistocchi e a generare un acceso dibattito social: CONTINUA A LEGGERE.