FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ex Inter, Stankovic in Champions col Bruges: “Il palcoscenico che aspettavamo”

social

Ex Inter, Stankovic in Champions col Bruges: “Il palcoscenico che aspettavamo”

Ex Inter, Stankovic in Champions col Bruges: “Il palcoscenico che aspettavamo” - immagine 1
Dopo i successi su Salisburgo e Rangers, il Bruges centra la Champions. Stankovic esulta: "Abbiamo lottato quattro notti per questo"
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Bruges ha conquistato l’accesso alla Champions League dopo aver superato due turni playoff, battendo prima il Salisburgo e poi i Glasgow Rangers. Nel 6-0 rifilato agli scozzesi ha trovato spazio anche Aleksandar Stankovic, autore di una rete.

Il centrocampista classe 2005 ha espresso la propria gioia su Instagram: "Abbiamo lottato quattro notti per questo. Ora è il momento della Champions League, il palcoscenico che stavamo aspettando".

Arrivato dall’Inter a titolo definitivo per 10 milioni di euro, Stankovic è legato a una clausola di riacquisto esercitabile dai nerazzurri nei prossimi due anni.

Leggi anche
Ex Inter, Stankovic in Champions col Bruges: “Il palcoscenico che aspettavamo”
Nasce il FANTACALCIO di FcInter1908: iscrizione, premi e come partecipare

© RIPRODUZIONE RISERVATA