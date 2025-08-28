Dopo i successi su Salisburgo e Rangers, il Bruges centra la Champions. Stankovic esulta: "Abbiamo lottato quattro notti per questo"

Il Bruges ha conquistato l’accesso alla Champions League dopo aver superato due turni playoff, battendo prima il Salisburgo e poi i Glasgow Rangers. Nel 6-0 rifilato agli scozzesi ha trovato spazio anche Aleksandar Stankovic, autore di una rete.

Il centrocampista classe 2005 ha espresso la propria gioia su Instagram: "Abbiamo lottato quattro notti per questo. Ora è il momento della Champions League, il palcoscenico che stavamo aspettando".