Il Bruges ha conquistato l’accesso alla Champions League dopo aver superato due turni playoff, battendo prima il Salisburgo e poi i Glasgow Rangers. Nel 6-0 rifilato agli scozzesi ha trovato spazio anche Aleksandar Stankovic, autore di una rete.
Ex Inter, Stankovic in Champions col Bruges: "Il palcoscenico che aspettavamo"
Ex Inter, Stankovic in Champions col Bruges: “Il palcoscenico che aspettavamo”
Dopo i successi su Salisburgo e Rangers, il Bruges centra la Champions. Stankovic esulta: "Abbiamo lottato quattro notti per questo"
Il centrocampista classe 2005 ha espresso la propria gioia su Instagram: "Abbiamo lottato quattro notti per questo. Ora è il momento della Champions League, il palcoscenico che stavamo aspettando".
Arrivato dall’Inter a titolo definitivo per 10 milioni di euro, Stankovic è legato a una clausola di riacquisto esercitabile dai nerazzurri nei prossimi due anni.
